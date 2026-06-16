Копия соглашения между Ираном и США из 14 пунктов

В частности, в первом пункте говорится, что страны обязуются «немедленно и навсегда прекратить войну на всех фронтах, включая Ливан».

Англоязычная сеть новостного телеканала Al Arabiya заявила, что получила копию соглашения из 14 пунктов между США и Ираном, которое, предположительно, представляет положения меморандума о взаимопонимании.

Далее Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

— Обе стороны обязуются провести переговоры в течение максимум 60 дней (с возможностью продления по соглашению сторон) для достижения окончательного соглашения.

— Сразу после подписания данного меморандума о взаимопонимании США снимут морскую блокаду и прекратят любое вмешательство или препятствование судоходству, а в течение максимум 30 дней восстановят морское сообщение в полном объёме; объём перевозок должен соответствовать довоенному уровню.

— Соединённые Штаты также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

— Иран также примет необходимые меры сразу после подписания документа для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море и возвращения его к довоенным объемам в течение 30 дней с учетом устранения технических препятствий и обезвреживания мин.

— Соединенные Штаты совместно со своими региональными партнерами разработают комплексный план восстановления и развития экономики Ирана, для которого будет гарантировано финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов.

— Механизм реализации этого плана будет разработан одновременно с окончательным соглашением в течение 60 дней.

— Соединенные Штаты обязуются отменить все действующие санкции против Ирана, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, а также все односторонние санкции (первичные и вторичные) в соответствии с согласованным графиком.

— Иран подчеркивает, что никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

— Стороны соглашаются, что вопрос статуса обогащенного материала и другие согласованные ядерные вопросы будут полностью урегулированы в окончательном соглашении.

— До достижения окончательного соглашения будет сохраняться статус-кво: Иран сохранит свою ядерную программу в нынешнем состоянии, а Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции и усиливать свое военное присутствие в регионе.

— Соединенные Штаты обязуются выдать необходимые лицензии на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и сопутствующих услуг (банковских, страховых, транспортных и других) сразу после подписания документа.

— Соединенные Штаты также обязуются в ходе переговоров разморозить и сделать полностью доступными все замороженные иранские активы и имущество. Эти финансовые ресурсы будут предоставлены Центробанку Ирана и будут доступны для любых предусмотренных платежей, а Соединенные Штаты выдадут необходимые лицензии.

— Стороны соглашаются создать механизм контроля за исполнением соглашения и будущих обязательств.

— После подписания данного меморандума о взаимопонимании и получения гарантий выполнения отдельных положений переговоры по окончательному соглашению будут продолжены.

— Окончательное соглашение должно быть утверждено посредством обязательной к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН.