Рабочий день на час позже из-за ЧМ по футболу

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день во всех ведомствах 17 июня, в 10:00 по местному времени (11:00 по Баку), из-за предстоящего футбольного матча между сборными Ирака и Норвегии в рамках чемпионата мира-2026. Об этом сообщил секретариат кабмина Ирака.

«В соответствии с распоряжением премьер-министра Ирака Али аз-Зейди начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня будет перенесено на 10:00. Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную по футболу на чемпионате мира», - приводит агентство INA заявление секретариата.

Иракская сборная оказалась в одной группе с Норвегией, Францией и Сенегалом. Предстоящий матч против Норвегии станет для Ирака первым на текущем ЧМ.