«Оружие более мощное, чем любая ядерная бомба»: опасения американской разведки

«Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие более мощное, чем любая ядерная бомба», — утверждает один из собеседников телеканала, подчеркивая, что война с США в корне изменила мнение руководства Ирана относительно возможности применения подобных мер в будущем.

Американская разведка считает, что Иран теперь фактически по своему желанию может перекрывать Ормузский пролив, оказывая значительное влияние на мировую экономику. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведслужб США.

По данным американской разведки, иранские власти были воодушевлены тем, что смогли как блокировать пролив, так и наносить удары по странам Персидского залива, не затрачивая при этом значительных ресурсов.

По словам источников телеканала, с тех пор как Иран принял решение закрыть Ормузский пролив, американские разведагентства постоянно пересматривают, как и при каких обстоятельствах Тегеран может использовать тот же рычаг в будущем. Они отметили, что любое повторение такой ситуации создаст крайне серьезные трудности для США, поскольку нет возможности разблокировать пролив без привлечения и сосредоточения огромных сил.

Собеседники заявили телеканалу, что Иран осознал и эффективность ударов по странам Персидского залива и при необходимости может также использовать эту тактику.

Также, по словам источников, в Тегеране осознали возможность перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива силами хуситов, однако не намерены пользоваться ею в ближайшее время, так как иранские власти настроены добиться прогресса в переговорах с США по ядерной программе.

При этом неназванный американский чиновник заявил CNN, что Иран не будет в будущем, вопреки опасениям, прибегать к перекрытию Ормузского пролива, так как тогда не сможет получить «никаких преимуществ» рамочного соглашения с США. Еще один представитель американской администрации выразил мнение, что попытки Тегерана использовать пролив в качестве рычага давления чреваты для него последствиями в виде недовольства со стороны Китая и стран Персидского залива.

15 июня США и Иран объявили, что достигли соглашения о завершении войны. Договоренности были оформлены в электронном виде, официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Женеве. По данным пакистанских властей, выступавших посредниками на переговорах, сделка предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.