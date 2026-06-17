ЧМ-2026: Франция взяла реванш у Сенегала за 2002 год

Шестой день чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике открыл матч в Нью-Йорке между сборными Франции и Сенегала.

Первый тайм сборная Сенегала провела здорово, но свои моменты не использовала - 0:0. А во второй половине игры французы прибавили и забили трижды. На 66-й минуте Килиан Мбаппе открылся в штрафной и переправил мяч в ворота. На 82-й минуте Брэдли Барколя убежал один на один с вратарем и реализовал свой шанс.

Сенегальцы, казалось, возродили интригу после гола Ибрахима Мбайе на 90+5-й минуте, но тут же Мбаппе блестящим ударом восстановил статус-кво.

Франция взяла реванш у Сенегала за сенсационное поражение на чемпионате мира 2002 года, когда французы в роли действующих чемпионов мира проиграли в матче открытия со счетом 0:1.

Сегодня в 2 часа по бакинскому времени в группе «I» состоится второй матч 1-го тура: в Бостоне сыграют Ирак и Норвегия.