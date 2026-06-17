Инвестиционный фонд в 300 миллиардов для восстановления Ирана

Сделка, которую США и Иран должны окончательно согласовать после подписания меморандума о взаимопонимании, предусматривает создание инвестиционного фонда для иранской экономики на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Новый фонд является частным инвестиционным механизмом, а не программой восстановления или репараций, и не будет предусматривать использование государственных средств или грантов, отметил источник. Заинтересованность в инвестициях в Иран выразили компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

По данным Reuters, более половины указанной суммы уже привлечено. Обещанные инвестиции охватывают такие отрасли, как энергетика, логистика и транспорт.

Иранский источник сообщил, что изначально Тегеран требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за военный ущерб, но Вашингтон заявил, что не будет выделять средства. Тогда появилась идея создания фонда, который должен был получить название «Фонд реконструкции и развития». Этот механизм предусматривает, что страны региона будут оказывать помощь путем выделения займов, открытия кредитных линий или прямого финансирования восстановления объектов, поврежденных во время войны. Речь идет о таких объектах, как металлургический комплекс «Мобараке», нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и другая инфраструктура, пострадавшая в результате конфликта.

Отмечается, что фонд начнет функционировать тогда, когда Вашингтон и Тегеран заключат окончательное соглашение. Меморандум о взаимопонимании, который должны подписать 19 июня, содержит обязательство провести переговоры в течение 60 дней и достичь окончательной договоренности.