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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Израиль просил, но получил отказ

01:43 505

Израиль просил администрацию президента США Дональда Трампа предоставить ему текст соглашения с Ираном, но получил отказ, сообщает корреспондент CNN Таль Шалев со ссылкой на израильский источник.

По словам источника, одной из причин отказа стали опасения Вашингтона, что премьер-министр Израиля может передать текст соглашения в прессу до его официальной публикации.

Первым о просьбе Израиля и отказе США сообщил израильский телеканал i24 News. Американский чиновник, комментируя это сообщение, назвал его «неточным», заявив, что США на протяжении переговоров поддерживали тесные контакты со своими региональными партнерами, в том числе и с Израилем.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на телепередаче «Шоу Мегин Келли», что США не обнародуют текст соглашения с Ираном, так как «необходимо выстроить в правильной последовательности дипломатические шаги». По словам Вэнса, с соответствующей просьбой к США обратились не только представители Ирана, но и Пакистан, и Катар, выступающие посредниками на переговорах.

«Сейчас происходят деликатные дипломатические процессы. Иранцы, и не только они, но и наши посредники, попросили нас придерживаться правильной последовательности», – заявил он, при этом признав, что не до конца понимает причины «такой закрытости».

По данным израильского телеканала N12, Израиль до сих пор не располагает полным текстом документа. Ранее, отмечает N12, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести пресс-конференцию по соглашению и «прочитать документ слово в слово», не уточнив сроки его публикации.

При этом иранские СМИ ранее сообщили, что документ состоит из 14 пунктов и, в частности, предусматривает вывод израильских войск из Южного Ливана.

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