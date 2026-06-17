«Реалистичный» срок вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз к 2030 году является реалистичной перспективой - после официального открытия первого переговорного кластера это подтвердили в ЕС, заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

РБК-Украина пишет, что открытие первого кластера совпало с днем рождения Матерновой. «Лучшего подарка я и представить себе не могла», - сказала она.