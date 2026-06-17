«Реалистичный» срок вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз к 2030 году является реалистичной перспективой - после официального открытия первого переговорного кластера это подтвердили в ЕС, заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
РБК-Украина пишет, что открытие первого кластера совпало с днем рождения Матерновой. «Лучшего подарка я и представить себе не могла», - сказала она.
Говоря о перспективах членства, посол заявила: «2030 год – очень реальный срок». По ее словам, несмотря на масштабную работу по приведению украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС, Украина готова к переговорам. «Вопрос о том, как быстро мы сможем завершить переговоры, часто будет зависеть от значительной законодательной и другой работы», - уточнила Матернова.
Еврокомиссия выразила желание открыть остальные пять кластеров до летних каникул. Матернова поддержала эту идею: «Было бы замечательно, если бы идея сделать это уже этим летом реализовалась и для этого хватило бы политической воли».