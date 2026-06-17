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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Трампа не смогли ограничить

03:20 411

Сенат США заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Инициатива провалилась с минимальным перевесом голосов. Против нее выступили 48 сенаторов, тогда как в поддержку высказались 47. Партийные ряды разделились: против документа проголосовал демократ Джон Феттерман, в то время как четыре республиканца (Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол) выступление за ограничение полномочий президента.

Документом, разработанным сенатором Рафаэлем Уорноком, предлагалось потребовать от администрации президента незамедлительно прекратить любое участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана или непосредственно на его территории, если на это не было получено официальное одобрение со стороны Конгресса США.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент США должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время.

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