Увидев «Карабах», исландцы сначала заерзали, а потом завизжали

Сначала представители УЕФА вытащили шар с бумажкой, на которой было написано « Карабах ». Уже в этот момент исландцы заерзали, предвкушая встречу с азербайджанской командой, наделавшей шума в Лиге чемпионов. Ну а когда следующим оказался шар с «Вестри», исландцы завизжали от восторга.

Исландский клуб «Вестри», ставший соперником « Карабах а» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, поделился видео, на котором футболисты команды в прямом эфире следят за жеребьевкой.

«Вестри» впервые в истории пробилась в еврокубки. В Исландии, как и в большинстве северных стран Европы, футбольный сезон проходит по системе «весна - осень». В августе прошлого года «Вестри» выиграла Кубок Исландии, но осенью вылетела из элитного дивизиона и сейчас выступает во второй по рангу лиге. Здесь после 9 туров клуб из Исафьордюра занимает 6-е место.

Понятно, что для футболистов «Вестри» первый в истории еврокубковый выезд запомнится на всю жизнь. И это будет выезд в Азербайджан, в гости к участнику 1/16 финала Лиги чемпионов!

Первый матч между командами состоится в Баку 7 или 8 июля.