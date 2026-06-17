Хет-трик Месси! Аргентина разгромила Алжир

Сегодня на мундиале в Северной Америке стартовали действующие чемпионы - сборная Аргентины. В Канзас-Сити в матче 1-го тура группы «J» аргентинцы разгромили Алжир (3:0), а Лионель Месси сделал хет-трик!

На 60-й минуте он был первым на добивании после удара Алексиса Маккалистера. А на 76-й минуте Лионель вновь удачно пробил - на этот раз с линии штрафной площади.

Первый гол живая легенда мирового футбола забила на 17-й минуте. Месси здорово пробил, не входя в штрафную.

На 80-й минуте Месси заменили.

Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Он догнал лучшего бомбардира в истории мундиалей немца Мирослава Клозе и имеет прекрасный шанс обойти его.

Сегодня Месси обошел француза Килиана Мбаппе и немца Герда Мюллера, у которых по 14 мячей, а также бразильца Роналдо (15).

Всего 38-летний игрок американского клуба «Интер Майами» забил за карьеру 914 голов в 1157 матчах.

В 8 утра по бакинскому времени начнется второй матч 1-го тура в группе «J» между Австрией и Иорданией.