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В Минздраве отмечают День медицинского работника

09:39 685

17 июня в Азербайджане отмечается День медицинского работника. В связи с этой знаменательной датой, учрежденной распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года, Министерством здравоохранения был организован ряд мероприятий.

По случаю профессионального праздника министр здравоохранения Теймур Мусаев вместе с руководителями структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений посетил Аллею почетного захоронения. Была с глубоким уважением почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, к его могиле были возложены цветы.

Также были посещены могилы выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, известного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева, а также видного ученого Тамерлана Алиева. Их память была почтена с глубоким уважением.

В рамках памятных мероприятий было выражено глубокое уважение к национально-духовным ценностям нашего народа, государственным традициям, а также памяти выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие сферы здравоохранения.

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