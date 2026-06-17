Иран срочно готовит ядерную бомбу

Израильские СМИ, в частности «12 Канал», сообщают о серьезной обеспокоенности Тель-Авива по поводу 60-дневного периода переговоров, предусмотренного меморандумом между США и Ираном. В течение этого времени исламская республика рассчитывает на смягчение экономических и нефтяных санкций, а также на освобождение Ормузского пролива.

По оценкам израильской разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи планирует затянуть переговоры под прикрытием диалога. Источник в службах безопасности Израиля утверждает, что Тегеран использует это время для сокращения сроков создания ядерного оружия.

Ситуацию осложняет кризис доверия между союзниками.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Вашингтон опасается, что израильская сторона раскроет детали соглашения и сорвет подписание окончательной сделки.