USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

10:07 1221

Сенат Конгресса США в очередной раз отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана.

В поддержку этого документа в верхней палате Конгресса в ходе процедурного голосования проголосовали 47 законодателей, против него - 48. Из правящей Республиканской партии США за резолюцию проголосовали четыре законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор.

Аналогичный документ 3 июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. В связи с этим в последние месяцы ряд членов Конгресса готовил резолюции, обязывающие президента США Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов не был принят обеими палатами.

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 462
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 451
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 4991
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2914
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 953
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1293
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 901
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1159
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1222
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 1992
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 686

ЭТО ВАЖНО

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 462
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 451
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 4991
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2914
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 953
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1293
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 901
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1159
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1222
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 1992
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 686
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться