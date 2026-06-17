Трамп согласился надавить на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию для завершения войны, но потребовал в обмен на это помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива, сообщили Politico осведомленные источники. По их словам, глава Белого дома сказал об этом в ходе закрытых переговоров на саммите G7.

Лидеры «Большой семерки» дали понять, что не отказываются от помощи с расчисткой Ормузского пролива, однако для этого необходимы определенные условия. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, по данным собеседников Politico, подчеркнул, что отправка кораблей для разминирования возможна только по официальному запросу США и согласия других вовлеченных сторон, в частности, Ирана и Омана.

Несмотря на то что договоренность по этому вопросу не была достигнута, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «оптимизме» после переговоров с Трампом. До этого, как отмечает Politico, европейские лидеры беспокоились, что глава Белого дома может заставить Украину согласиться на территориальные уступки.

Эти опасения усилились после недавнего телефонного разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Однако американский лидер неожиданно объявил, что США готовы вновь ввести жесткие санкции против российского нефтяного сектора. «Россия должна заключить соглашение», — подчеркнул Трамп.