ЧМ-2026: Австрия обыграла Иорданию

Шестой игровой день на чемпионате мира закрывал матч между сборными Австрии и Иордании.

Ну а точку в игре поставил опытнейший форвард Марко Арнаутович, реализовавший пенальти на 90+12-й минуте. 11-метровый был назначен за игру рукой в штрафной площади.

Победным в этой встрече оказался автогол Язан Альараба на 76-й минуте. После подачи углового защитник корейского «Сеула» головой отправил мяч в собственные ворота.

Иорданцы забили на 50-й минуте благодаря сольному проходу и точному удару Али Ольвана, играющего в катарском клубе «Ас-Сайлия»

Австрия и Иордания играют в группе «J» вместе с Аргентиной и Алжиром. Матч между этими командами завершился чуть раньше уверенной победой аргентинцев (3:0) и хет-триком Лионеля Месси.

Таким образом, после 1-го тура у Аргентины и Австрии по 3 очка. У Иордании и Алжира очков нет.

Во 2-м туре встретятся: Аргентина - Австрия (22 июня, 21:00), Иордания - Алжир (23 июня, 07:00).