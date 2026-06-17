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Атаки на Сумскую область, Запорожье, Славянск: есть погибшие

ФОТО
10:21 420

В Сумской области Украины беспилотник ударил по конноспортивной школе, погибли животные.

Ночью российский беспилотник атаковал конноспортивную школу, написал в своем телеграм-канале глава Сумской областной администрации Олег Григоров.

«Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети — воспитанники школы», — заявил Григоров.

По его словам, работники школы не пострадали, но погибли лошади.

К вечеру вторника сообщения о налетах российских «Шахедов» пришли из Запорожья, передают, что взорвались пять беспилотников. Глава областной военной администрации сообщает о как минимум одном погибшем жителе, есть раненые. После обстрела горит жилой дом и торговый центр.

А Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате российских обстрелов есть погибшие в Славянске. В середине дня на один из частных домов упала авиабомба ФАБ-250, в результате 81-летняя женщина погибла, а ее муж был контужен.

Еще через два часа при обстреле были смертельно ранены два человека, четверо получили травмы. Как сообщила прокуратура, повреждено не меньше 117 частных домов.

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