Атаки на Сумскую область, Запорожье, Славянск: есть погибшие

По его словам, работники школы не пострадали, но погибли лошади.

«Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети — воспитанники школы», — заявил Григоров.

К вечеру вторника сообщения о налетах российских «Шахедов» пришли из Запорожья, передают, что взорвались пять беспилотников. Глава областной военной администрации сообщает о как минимум одном погибшем жителе, есть раненые. После обстрела горит жилой дом и торговый центр.

А Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате российских обстрелов есть погибшие в Славянске. В середине дня на один из частных домов упала авиабомба ФАБ-250, в результате 81-летняя женщина погибла, а ее муж был контужен.

Еще через два часа при обстреле были смертельно ранены два человека, четверо получили травмы. Как сообщила прокуратура, повреждено не меньше 117 частных домов.