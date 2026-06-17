ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении

Еврокомиссия в срочном порядке готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией в связи с экономическими ограничениями со стороны РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Разрабатываются так называемые «автономные торговые меры», которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт. По данным источников, новые меры могут охватить большую часть продукции, попавшей под российские запреты, общим объемом около €420 млн в год.

В Брюсселе считают, что ограничения были использованы Москвой как инструмент давления на прозападное правительство Армении перед парламентскими выборами. «Сейчас настало время активнее поддержать Армению и показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья, а нам необходимо защищать наше соседство», - отметил один из собеседников издания. Ожидается, что соответствующие предложения могут быть представлены уже в ближайшие недели.