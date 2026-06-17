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Иран оставил Трампа без подарка

Обстрелы российских регионов: есть раненые

10:33 679

Сообщения о раненых публикуют несколько российских регионов, а также оккупированный Донецк, сообщает Би-би-си.

Из юго-западных регионов России приходят сообщения о раненых в результате обстрелов ВСУ.

В Белгородской области, по сообщению оперативного штаба, пострадали пять человек.

В Брянской области пострадали три человека - экипаж автомобиля скорой помощи. Еще двое, как заявил врио губернатора области, получили ранения после удара беспилотника по гражданскому автомобилю.

Курский губернатор сообщил, что в приграничных районах области при взрывах дронов пострадали два человека.

В так называемой «ДНР» сообщают о ранении шести мирных жителей.

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