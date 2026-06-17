Удар США по наркотрафику в Тихом океане

Американские военные во вторник нанесли очередной удар по судну, принадлежавшему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», - говорится в публикации командования в X.

Как отмечается, один человек погиб, двое выжили. Южное командование уведомило об этом Береговую охрану, чтобы «активировать поисково-спасательную систему».