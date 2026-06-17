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Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

фото; новость дополнена
11:35 1307

17 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после повторного прихода Дональда Трампа к власти азербайджано-американские отношения успешно развиваются.

Отметив высокий уровень личных отношений с Президентом США, глава государства с удовлетворением вспомнил визиты в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом, а также визит Вице-президента Джей Ди Вэнса в нашу страну. Он отметил, что подписание «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» имеет историческое значение с точки зрения расширения отношений.

В ходе беседы была затронута значимость того, что Абрахам Хамаде является соавтором внесенного в Конгресс США законопроекта, связанного с отменой 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы».

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Абрахама Хамаде в Азербайджан будет успешным.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, гость отметил, что наша страна расположена в уникальном с географической точки зрения пространстве.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане проводятся такие престижные спортивные соревнования, как UFC и Формула-1.

В ходе беседы были затронуты усилия президентов Азербайджана и США по углублению стратегического партнерства, отмечено, что оба лидера придают большое значение развитию межгосударственных отношений.

Была особо подчеркнута роль Дональда Трампа в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отмечены возможности, которые откроет создание коридора TRIPP с точки зрения развития региональной транспортной связности.

На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Конгрессом США, были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства, подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в области безопасности, связности, технологий и других направлениях.

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