Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после повторного прихода Дональда Трампа к власти азербайджано-американские отношения успешно развиваются.

Отметив высокий уровень личных отношений с Президентом США, глава государства с удовлетворением вспомнил визиты в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом, а также визит Вице-президента Джей Ди Вэнса в нашу страну. Он отметил, что подписание «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» имеет историческое значение с точки зрения расширения отношений.

В ходе беседы была затронута значимость того, что Абрахам Хамаде является соавтором внесенного в Конгресс США законопроекта, связанного с отменой 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы».

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Абрахама Хамаде в Азербайджан будет успешным.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, гость отметил, что наша страна расположена в уникальном с географической точки зрения пространстве.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане проводятся такие престижные спортивные соревнования, как UFC и Формула-1.

В ходе беседы были затронуты усилия президентов Азербайджана и США по углублению стратегического партнерства, отмечено, что оба лидера придают большое значение развитию межгосударственных отношений.

Была особо подчеркнута роль Дональда Трампа в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отмечены возможности, которые откроет создание коридора TRIPP с точки зрения развития региональной транспортной связности.

На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Конгрессом США, были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства, подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в области безопасности, связности, технологий и других направлениях.