В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды

С 1 сентября текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели будут оплачивать забор воды из водоемов, сброс очищенных сточных вод в водоемы, а также использование водоемов с помощью технических устройств и оборудования.
Об этом haqqin.az сообщили в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).
Размеры оплат варьируются в зависимости от водоема и цели водозабора.
Для промышленных целей установлено 0,4 маната на 100 м³ воды, забираемой из Каспийского моря, 4 маната на 100 м³ воды, забираемой из рек и озер, и 40 манатов на 100 м³ воды, забираемой из подземных источников.
Предусмотрена плата в 1 манат на 100 м³ сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море, и 4 маната на 100 м³ сточных вод, сбрасываемых в реки и озера.