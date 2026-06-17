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В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды

Ульвия Худиева
10:47 963

С 1 сентября текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели будут оплачивать забор воды из водоемов, сброс очищенных сточных вод в водоемы, а также использование водоемов с помощью технических устройств и оборудования.

Об этом haqqin.az сообщили в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Размеры оплат варьируются в зависимости от водоема и цели водозабора.

Для промышленных целей установлено 0,4 маната на 100 м³ воды, забираемой из Каспийского моря, 4 маната на 100 м³ воды, забираемой из рек и озер, и 40 манатов на 100 м³ воды, забираемой из подземных источников.

Предусмотрена плата в 1 манат на 100 м³ сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море, и 4 маната на 100 м³ сточных вод, сбрасываемых в реки и озера.

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