В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды

С 1 сентября текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели будут оплачивать забор воды из водоемов, сброс очищенных сточных вод в водоемы, а также использование водоемов с помощью технических устройств и оборудования.

Об этом haqqin.az сообщили в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).