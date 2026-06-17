USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Катар возвращает СПГ-танкеры на Ближний Восток

Bloomberg
10:51 335

Катар начал возвращать некоторые из своих танкеров со сжиженным природным газом на Ближний Восток, готовясь нарастить экспорт после того, как Ормузский пролив вновь откроется в соответствии с соглашением между США и Ираном.

По меньшей мере четыре пустых танкера для перевозки сжиженного природного газа, принадлежащих Катару, недавно начали возвращаться в регион после того, как простаивали или шли в другом направлении. И еще одно судно, зафрахтованное Катаром, также направляется туда, сообщает Bloomberg.

Танкеры следуют в Рас-Лаффан, крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа в Катаре, в качестве следующего пункта назначения. 

По данным Bloomberg, еще четыре танкера, связанные с Катаром, простаивают в Оманском заливе и могут попытаться пройти через Ормузский пролив в Персидский залив. По информации издания, с начала войны в феврале Катар не заводил в Персидский залив ни одного пустого судна.

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 476
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 460
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5002
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2918
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 968
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1313
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 914
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1166
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1232
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 2006
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 691

ЭТО ВАЖНО

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 476
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 460
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5002
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2918
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 968
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1313
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 914
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1166
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1232
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 2006
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 691
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться