Катар возвращает СПГ-танкеры на Ближний Восток

Катар начал возвращать некоторые из своих танкеров со сжиженным природным газом на Ближний Восток, готовясь нарастить экспорт после того, как Ормузский пролив вновь откроется в соответствии с соглашением между США и Ираном.

По меньшей мере четыре пустых танкера для перевозки сжиженного природного газа, принадлежащих Катару, недавно начали возвращаться в регион после того, как простаивали или шли в другом направлении. И еще одно судно, зафрахтованное Катаром, также направляется туда, сообщает Bloomberg.

Танкеры следуют в Рас-Лаффан, крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа в Катаре, в качестве следующего пункта назначения.

По данным Bloomberg, еще четыре танкера, связанные с Катаром, простаивают в Оманском заливе и могут попытаться пройти через Ормузский пролив в Персидский залив. По информации издания, с начала войны в феврале Катар не заводил в Персидский залив ни одного пустого судна.