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«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»

Жеребьевка 2-го раунда
Эльмир Алиев, отдел спорта
11:07 464

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В Лиге чемпионов «Сабаху» в 1-м квалификационном раунде достался клуб ТНС из Уэльса. При жеребьевке 2-го раунда эта пара будет среди «несеяных». Сегодня утром УЕФА поделил участников на группы. В результате соперником победителя пары «Сабах» - ТНС могут стать:

«Црвена Звезда» (Сербия), «Лех» (Польша), 

а также победители пар 1-го раунда «Флориана» (Мальта) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия), «Жальгирис» (Каунас, Литва) - «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) - «Интер» (Андорра).

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени.

В Лиге Европы пара «Карабах» - «Вестри» (Исландия) благодаря высокому рейтингу азербайджанской команды будет «сеяной» при жеребьевке 2-го раунда. Сегодня УЕФА опубликовал состав двух групп. «Карабах» в группе 1, где его соперниками могут стать «несеяные»:

«Бешикташ» (Турция), «Твенте» (Нидерланды), «Тромсе» (Норвегия), «Хаммарбю» (Швеция) и победитель пары 1-го раунда Лиги Европы ЦСКА (Болгария) - «Дерри Сити» (Ирландия).

Жеребьевка Лиги Европы стартует в 15:00.

В жеребьевке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, которая начнется в 16:00, примут участие все четыре наших клуба - «Сабах», «Карабах», «Нефтчи» и «Зиря». 

«Сабах» и «Карабах» могут сыграть во 2-м раунде Лиги конференций, если проиграют ТНС и «Вестри».

Пара «Сабах» - ТНС будет «сеяной» при жеребьевке чемпионской ветки в Лиге конференций. Им могут достаться неудачники следующих пар 1-го раунда Лиги чемпионов:

«Флора» (Эстония) - «Иберия 1999» (Грузия), «Флориана» (Мальта) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия).

Пара «Карабах» - «Вестри» будет «несеяной» при жеребьевке Лиги конференций из-за низкого рейтинга исландцев. Таким образом, в соперниках «сеяные»:

«Рапид» (Австрия), «Градец Кралове» (Чехия), «Хайберниан» (Шотландия), 

а также победители пар 1-го раунда Лиги конференций «Гленторан» (Северная Ирландия) - РФШ (Латвия), «Петровац» (Черногория) - «Жальгирис» (Вильнюс, Литва).

«Нефтчи», начинающий борьбу с 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в числе «несеяных» и может сыграть с такими командами, как:

«Лудогорец» (Болгария), «Ракув» (Польша), «Аполлон» (Кипр),

 а также с победителями пар 1-го раунда «Динамо-Сити» (Албания) - «Астана» (Казахстан) и «Динамо» (Минск, Беларусь) - «Силекс» (Северная Македония).

Наконец, пара «Зиря» - «Торпедо» (Грузия), также будучи «несеяной», может получить в соперники:

АЕК (Кипр), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Спартак» (Словакия) и победителя пары 1-го раунда «Хегельманн» (Литва) - «Пайде» (Эстония).

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