Тайвань создаст эскадрилью ударных дронов

Тайвань планирует сформировать первую эскадрилью боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил глава администрации острова Лай Циндэ, планируется, что такая воинская часть может быть создана уже в следующем месяце.

Новое подразделение «будет создано в рамках усилий по внедрению инновационных технологий в вооруженные силы и укреплению обороноспособности страны», приводит его слова газета Taipei Times.

По данным источника газеты, говорившего на условиях анонимности, в состав подразделения войдут 126 военнослужащих, командиром его будет офицер в звании подполковника. Пока не сообщается, сколько боевых БПЛА и какого типа будут стоять на вооружении такой части.

В августе 2025 года Тайвань получил из США первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов Altius-600M. По данным местных СМИ, Тайбэй в ближайшее время планирует приобрести в США дополнительно БПЛА разных типов, в том числе Altius-700M и Altius-600. При этом Тайвань выпускает беспилотные летательные аппараты собственной разработки.