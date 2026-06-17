Москва отвечает на претензии Армении

Новые ограничения на поставки сельхозпродукции из Армении в Россию не имеют политической подоплеки. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что проблема кроется в отсутствии должного контроля качества у местных производителей.

Ведомство ранее сообщало, что с 12 июня вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из республики, а также ограничивает ее транзит через территорию РФ в другие страны Евразийского экономического союза.

«У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал Данкверт в интервью «Российской газете».

По его словам, главная сложность Армении кроется в организации самого производства и системы надзора. Огромное количество мелких фермеров выращивают урожай и отправляют его на экспорт, однако между этапом выращивания и отгрузкой практически отсутствует внутренний контроль и кооперация. Как отметил чиновник, надзорные органы просто физически не в состоянии проверять такие объемы продукции.

«Когда существует кооперация, производственный контроль, ответственность объединений производителей, тогда система работает эффективно. Именно этого сегодня не хватает. Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», — подчеркнул Данкверт.