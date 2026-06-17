USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Москва отвечает на претензии Армении

11:31 480

Новые ограничения на поставки сельхозпродукции из Армении в Россию не имеют политической подоплеки. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что проблема кроется в отсутствии должного контроля качества у местных производителей.

Ведомство ранее сообщало, что с 12 июня вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из республики, а также ограничивает ее транзит через территорию РФ в другие страны Евразийского экономического союза.

«У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал Данкверт в интервью «Российской газете».

По его словам, главная сложность Армении кроется в организации самого производства и системы надзора. Огромное количество мелких фермеров выращивают урожай и отправляют его на экспорт, однако между этапом выращивания и отгрузкой практически отсутствует внутренний контроль и кооперация. Как отметил чиновник, надзорные органы просто физически не в состоянии проверять такие объемы продукции.

«Когда существует кооперация, производственный контроль, ответственность объединений производителей, тогда система работает эффективно. Именно этого сегодня не хватает. Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», — подчеркнул Данкверт.

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 482
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 466
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5005
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2919
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1319
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 921
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1172
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1236
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 2012
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 693

ЭТО ВАЖНО

У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 482
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 466
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5005
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 2919
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 1319
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
ЕС готовит экстренные торговые льготы для Армении
10:26 921
Трамп согласился надавить на Россию
Трамп согласился надавить на Россию
10:11 1172
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
10:07 1236
Иран срочно готовит ядерную бомбу
Иран срочно готовит ядерную бомбу
10:03 2012
В Минздраве отмечают День медицинского работника
В Минздраве отмечают День медицинского работника
09:39 693
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться