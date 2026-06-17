В США самолет рухнул на автомагистраль

Легкомоторный самолет с пассажирами упал на дорогу недалеко от города Ларедо в американском штате Техас. Об этом сообщила местная полиция.

Крушение произошло 16 июня около 22:00 по местному времени (07:00 17 июня по Баку). По словам представителя полиции Ларедо Хосе Баезы, на борту самолета находились шесть человек. В результате авиакатастрофы одного из них спасти не удалось.