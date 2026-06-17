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В США самолет рухнул на автомагистраль

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11:41 330

Легкомоторный самолет с пассажирами упал на дорогу недалеко от города Ларедо в американском штате Техас. Об этом сообщила местная полиция.

Крушение произошло 16 июня около 22:00 по местному времени (07:00 17 июня по Баку). По словам представителя полиции Ларедо Хосе Баезы, на борту самолета находились шесть человек. В результате авиакатастрофы одного из них спасти не удалось.

Пострадавших доставили в больницу. Баеза также сообщил, что дорога, на которую упал самолет, останется перекрытой до завершения работ по эвакуации воздушного судна и его обломков.

Из данных FlightAware следует, что крушение потерпел двухмоторный бизнес-джет Cessna, вылетевший из международного аэропорта Лос-Кабос в Мексике. Очевидица ЧП рассказала Associated Press, что водители проезжавших мимо машин помогли выбраться из самолета троим пассажирам, похожим на подростков. Из салона, по ее словам, также вышел человек, похожий на пилота, а одного пострадавшего пытались вытащить из воздушного судна.

На днях в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Авиакатастрофа произошла утром недалеко от местного аэропорта, примерно в 105 км к югу от города Канзас-Сити. Воздушное судно после вылета резко сменило курс, а потом рухнуло около шоссе. На борту были 11 парашютистов и пилот — никто из них не выжил.

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