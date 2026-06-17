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Иран оставил Трампа без подарка

МИД Германии: «Путин должен решить…»

11:52 142

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. Об этом он сказал в программе RTL Nachtjournal Spezial.

Политик считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

«Я считаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом. Возможно, сейчас он (Путин) находится на этапе, когда серьезно задумывается об этом», - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, на данный момент война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ.

«Единственное, что происходит, — это смерть. Каждый день», - подчеркнул министр.

В частности, политик сослался на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым ни Россия, ни Украина не смогут выиграть войну военным путем. Вадефуль отметил, что это «интересное заявление от очень близкого союзника Путина».

«Украина уже все это время готова к переговорам. Теперь Владимир Путин должен решить, хочет ли он вести переговоры или продолжать стрелять», - отметил Вадефуль.

Также министр осторожно выразил оптимизм относительно возможного изменения курса в Кремле. По его словам, Путин должен осознать, что продолжение войны действительно не имеет смысла.

«Поддержка Украины не ослабнет, в то же время санкции негативно сказываются на российской экономике. Трезво рассуждая, он должен прийти к выводу, что сейчас — подходящий момент для переговоров. Существует реальная возможность наладить процесс урегулирования конфликта», — заверил Вадефуль.

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