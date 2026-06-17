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Задержали двух лидеров церкви

12:00 1293

Китайские власти задержали двух лидеров подпольной протестантской церкви «Завет Раннего Дождя», расположенной в юго-западной провинции Сычуань.

Церковь является одной из незарегистрированных «домашних» или «подпольных» церквей Китая, которые некоторые христиане предпочитают посещать вместо санкционированных государством и регулируемых правительством церквей. Десятки полицейских и правительственных чиновников совершили рейд на собрание в городе Цзянъю, говорится в заявлении церкви, опубликованном в ее Telegram-канале.

Более 30 членов общины были задержаны для допроса, после чего большинство из них были освобождены. Однако двум старейшинам церкви назначено 15 и 14 дней административного ареста.

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