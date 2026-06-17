USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Фон дер Ляйен не пойдет на третий срок

12:08 534

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует переизбираться на третий срок в 2029 году, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали газете, что о таком решении фон дер Ляйен сообщил глава ее кабинета Бьорн Зайберт в ходе частного ужина с высокопоставленными чиновниками. 

По словам источников, он объявил об этом, чтобы развеять опасения по поводу планируемой реструктуризации департаментов ЕК. Чиновники переживают, что изменения направлены на централизацию власти в руках фон дер Ляйен, пишет издание.

Politico также напомнило, что в Евросоюзе не ограничено число сроков для председателя Еврокомиссии. При этом к моменту следующих выборов действующей главе органа исполнится 70 лет.

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 357
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3923
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 778
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 874
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 869
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1388
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1068
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5621
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1972
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2749

ЭТО ВАЖНО

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 357
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3923
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 778
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 874
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 869
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1388
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1068
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5621
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1972
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться