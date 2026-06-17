Фон дер Ляйен не пойдет на третий срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует переизбираться на третий срок в 2029 году, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Собеседники рассказали газете, что о таком решении фон дер Ляйен сообщил глава ее кабинета Бьорн Зайберт в ходе частного ужина с высокопоставленными чиновниками.
По словам источников, он объявил об этом, чтобы развеять опасения по поводу планируемой реструктуризации департаментов ЕК. Чиновники переживают, что изменения направлены на централизацию власти в руках фон дер Ляйен, пишет издание.
Politico также напомнило, что в Евросоюзе не ограничено число сроков для председателя Еврокомиссии. При этом к моменту следующих выборов действующей главе органа исполнится 70 лет.