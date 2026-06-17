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Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз

12:13 869

Иран начал экспорт нефти через Ормузский пролив впервые за два месяца, сообщает CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По его информации, по меньшей мере три иранских танкера, перевозивших почти 5 млн барр. нефти, покинули район Ормузского пролива. Два супертанкера — Diona и Hero 2, принадлежащие государственной National Iranian Tanker Company, вывезли около 3,8 млн барр. сырья.

Отправка стала первой подобной поставкой за последние два месяца. По данным Kpler, суда смогли пройти через район, где присутствуют силы ВМС США.

Накануне о проходе иранских судов через зону блокады США в Ормузском проливе сообщил Fars. После сделки Тегерана и Вашингтона несколько судов пересекли линию блокады без препятствий, отметило агентство. 

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 15 июня, заявил о подписании соглашения с Ираном и частичном возобновлении судоходства в Ормузском проливе. По его словам, полное открытие пролива ожидается 19 июня.

Трамп тогда отметил, что пролив уже частично открыт, а судоходство постепенно возобновляется.

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