Почти миллион чиновников наказали в Китае

В 2025 году органы Коммунистической партии наказали почти миллион человек — рекордный показатель, превышающий более чем в пять раз цифры, зафиксированные на момент прихода Си Цзиньпина к власти, пишет The Wall Street Journal.

Данные показывают, как менялся фокус чисток Си Цзиньпина: от экономических преступлений и моральных проступков — таких как взяточничество, хищение и супружеская измена — до широкого спектра политических правонарушений, таких как невыполнение директив Си или создание фракций, способных подорвать авторитет Пекина.

Обвинительные заключения превратились в длинные, нравоучительные обличения, в которых чиновников подвергали резкой критике за неверность партии. Уволенных чиновников обвиняли во всем подряд: от накопления чрезмерного долга до невыполнения директив по сокращению выбросов углерода и участия в «суеверных» действиях, таких как обращение к гадалкам.

Более 160 из 940 наказанных чиновников были привлечены к ответственности за пристрастие к суевериям и верованиям, что атеистическая Коммунистическая партия запрещает своим членам.