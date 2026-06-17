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Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Пакистан помогает иранским морякам вернуться на родину

12:33 361

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил в среду, что Пакистан оказывает помощь в репатриации 30 граждан Ирана, в том числе 22 членов экипажа судна, недавно задержанного властями США.

«В их число входят 8 иранских рыбаков, спасенных в море британским судном MMA Valour после того, как их лодка села на мель, и 22 иранских члена экипажа судна Lenore/Davina, недавно задержанного властями США», — написал он на X.

По его словам, в ближайшие дни они, как ожидается, пройдут транзитом через Карачи.

Пакистан координирует свои действия с иранскими, американскими и британскими властями для обеспечения их безопасного возвращения.

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