USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»

Отдел информации
12:52 878

Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели во время выступления на заседании парламентской фракции своей партии на днях предложил новое название для «Зангезурского коридора» или «Маршрута Трампа». По его словам, на самом деле этот маршрут должен называться «Туранский коридор».

«Необходимо отдельно и тщательно остановиться на Зангезурской линии. Это исторический маршрут, который укрепит связи Нахчывана с родиной, Азербайджаном, и соединит Турцию с Каспийским морем через братскую страну Азербайджан, а оттуда — с Туркестаном (Центральная Азия — прим. ред.). Зангезурская линия означает связь Нахчывана с Азербайджаном. Этот коридор создаст стратегически важный климат для распространения духа «Одна нация, два государства» по всему тюркскому миру. Эта линия — это фактически Туранский коридор. Туранский коридор — это исторические и культурные ворота, простирающиеся от Карса до границ Туркестана», — сказал Бахчели в своей речи.

По его словам, открытие «Туранского коридора» представляет собой стратегическую возможность для региона и Турции в то время, когда глобальные торговые пути перестраиваются, северный маршрут через Россию стал рискованным из-за войны и санкций, а южные морские пути от Ормузского пролива до Красного моря все еще охвачены кризисом.

«Эта линия сформирует новые экспортные маршруты для Турции и региона, а также повысит логистические возможности нашей страны. В нынешний сложный период, когда страны региона сталкиваются с экономическим давлением, открытие «Туранского коридора» станет экономическим и геополитическим скачком, простирающимся от Анкары до Туркестана. Это приведет к экономическому возрождению тюркских земель от Карса до Ыгдыра, от Нахчывана до Баку и станет одним из главных транспортных и торговых маршрутов столетия», — сказал Бахчели.

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 362
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3928
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 780
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 879
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 870
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1391
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1069
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5623
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2751

ЭТО ВАЖНО

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 362
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3928
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 780
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 879
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 870
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1391
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1069
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5623
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться