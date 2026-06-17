Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»

Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели во время выступления на заседании парламентской фракции своей партии на днях предложил новое название для «Зангезурского коридора» или «Маршрута Трампа». По его словам, на самом деле этот маршрут должен называться «Туранский коридор».

«Необходимо отдельно и тщательно остановиться на Зангезурской линии. Это исторический маршрут, который укрепит связи Нахчывана с родиной, Азербайджаном, и соединит Турцию с Каспийским морем через братскую страну Азербайджан, а оттуда — с Туркестаном (Центральная Азия — прим. ред.). Зангезурская линия означает связь Нахчывана с Азербайджаном. Этот коридор создаст стратегически важный климат для распространения духа «Одна нация, два государства» по всему тюркскому миру. Эта линия — это фактически Туранский коридор. Туранский коридор — это исторические и культурные ворота, простирающиеся от Карса до границ Туркестана», — сказал Бахчели в своей речи.

По его словам, открытие «Туранского коридора» представляет собой стратегическую возможность для региона и Турции в то время, когда глобальные торговые пути перестраиваются, северный маршрут через Россию стал рискованным из-за войны и санкций, а южные морские пути от Ормузского пролива до Красного моря все еще охвачены кризисом.

«Эта линия сформирует новые экспортные маршруты для Турции и региона, а также повысит логистические возможности нашей страны. В нынешний сложный период, когда страны региона сталкиваются с экономическим давлением, открытие «Туранского коридора» станет экономическим и геополитическим скачком, простирающимся от Анкары до Туркестана. Это приведет к экономическому возрождению тюркских земель от Карса до Ыгдыра, от Нахчывана до Баку и станет одним из главных транспортных и торговых маршрутов столетия», — сказал Бахчели.