ФИФА заявила о рекордной посещаемости матчей на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своей странице в Instagram о рекордной посещаемости 16 июня.

Согласно данным организации, в этот день на матчах чемпионата мира в Северной Америке присутствовала 281 тыс. зрителей — это лучший результат за один день в истории мировых первенств. Рекорд был установлен на шестой день турнира, когда прошли матчи группового этапа в нескольких городах США. Среди них встреча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзас‑Сити, а также матчи Норвегии и Ирака (4:1) в Фоксборо, Франции с Сенегалом (3:1) в Ист‑Рутерфорде и Австрии и Иордании в Канзас-Сити (3:1).

В ФИФА назвали рекордную посещаемость «подтверждением того, что футбол объединяет мир» и поблагодарили болельщиков за «цвет, атмосферу и эмоции». 16 июня ФИФА сообщала, что за первые пять дней турнира (с 11 по 15 июня) общая посещаемость превысила 1 млн зрителей.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.