Череда загадочных смертей в Альпах

Горные массивы Европы за один уикенд унесли жизни десяти подготовленных спортсменов. Череда смертельных инцидентов охватила альпийские склоны на территории Италии, Франции и Швейцарии, а также затронула горные районы Германии. Как сообщает Bild, беспрецедентная статистика выходных дней поставила в тупик экспертов.

Все погибшие не были новичками и обладали солидным опытом скалолазания. Более того, синоптическая обстановка в эти дни оставалась идеальной: восхождения совершались при полном штиле и комфортной летней погоде, что исключает влияние шторма или лавин.

В настоящий момент экстренные службы официально списывают происшествия на роковое стечение обстоятельств, однако детальные причины, повлекшие за собой синхронные срывы разных групп, пока остаются загадкой.

Хроника трагедий открылась 12 июня. В этот день итальянские спасательные отряды эвакуировали тела трех человек с высоты 3600 метров. Параллельно еще три смертельных падения были зафиксированы в культовом массиве Монблан: двое спортсменов разбились на французских склонах, а один сорвался со стороны Италии.

На следующий день, 13 июня, скорбный список пополнил инцидент на швейцарской вершине Маттерхорн. Во время прохождения классического, многократно проверенного маршрута в районе пика Тиндаль сорвался в пропасть гражданин Франции. Его гибель констатировали медики швейцарской воздушной спасательной службы Air Zermatt.

В субботу же ЧП произошло в баварских горах Карвендель неподалеку от Миттенвальда. Двое 22-летних жителей Мюнхена двигались в парной связке на 2000 м высоте, когда один из парней потерял опору и рухнул со 130-метрового скального уступа. Шансов выжить у молодого человека не было.