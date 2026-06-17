USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Череда загадочных смертей в Альпах

13:00 839

Горные массивы Европы за один уикенд унесли жизни десяти подготовленных спортсменов. Череда смертельных инцидентов охватила альпийские склоны на территории Италии, Франции и Швейцарии, а также затронула горные районы Германии. Как сообщает Bild, беспрецедентная статистика выходных дней поставила в тупик экспертов.

Все погибшие не были новичками и обладали солидным опытом скалолазания. Более того, синоптическая обстановка в эти дни оставалась идеальной: восхождения совершались при полном штиле и комфортной летней погоде, что исключает влияние шторма или лавин.

В настоящий момент экстренные службы официально списывают происшествия на роковое стечение обстоятельств, однако детальные причины, повлекшие за собой синхронные срывы разных групп, пока остаются загадкой. 

Хроника трагедий открылась 12 июня. В этот день итальянские спасательные отряды эвакуировали тела трех человек с высоты 3600 метров. Параллельно еще три смертельных падения были зафиксированы в культовом массиве Монблан: двое спортсменов разбились на французских склонах, а один сорвался со стороны Италии.

На следующий день, 13 июня, скорбный список пополнил инцидент на швейцарской вершине Маттерхорн. Во время прохождения классического, многократно проверенного маршрута в районе пика Тиндаль сорвался в пропасть гражданин Франции. Его гибель констатировали медики швейцарской воздушной спасательной службы Air Zermatt.

В субботу же ЧП произошло в баварских горах Карвендель неподалеку от Миттенвальда. Двое 22-летних жителей Мюнхена двигались в парной связке на 2000 м высоте, когда один из парней потерял опору и рухнул со 130-метрового скального уступа. Шансов выжить у молодого человека не было. 

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 365
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3931
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 780
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 883
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 871
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1391
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1072
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5623
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2751

ЭТО ВАЖНО

Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 365
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 3931
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 780
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 883
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
Иран возобновил экспорт нефти через Ормуз
12:13 871
У Трампа решили заработать на Ормузе
У Трампа решили заработать на Ормузе
11:02 1391
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем»
«Сабах» может сыграть с «Црвеной Звездой», «Карабах» – с «Бешикташем», «Нефтчи» – с «Лудогорцем» Жеребьевка 2-го раунда
11:07 1072
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az
02:55 5623
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка наш обзор; все еще актуально
16 июня 2026, 15:33 3030
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
В Азербайджане юрлица и индивидуальные предприниматели будут платить за забор воды
10:47 1977
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
11:35 2751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться