Баку снял с экспортеров гирю. Поплывут или утонут?

Эпоха больших нефтяных доходов в Азербайджане уже позади, и в соответствии со стратегической целью, поставленной президентом Ильхамом Алиевым, дальнейшее развитие экономики должно обеспечиваться за счет ненефтегазого сектора. Переход этот требует серьезных институциональных реформ, расширения производства и экспорта ненефтегазовой продукции, способной конкурировать не только внутри страны, но и на внешних рынках, создания государством механизмов поддержки этого сектора и дальнейшего улучшения общей деловой среды. В этом направлении в последние годы были приняты государственные программы, применены налоговые и другие льготы для стимулирования инвестиций в ненефтегазовый сектор. В продолжение этих реформ президент Ильхам Алиев в июне подписал два важных указа, направленных на содействие производству и экспорту конкурентоспособной ненефтегазовой продукции. Прежде чем анализировать, что эти указы, подписанные главой государства, означают для несырьевой и негазовой экономики Азербайджана, важно кратко рассмотреть их содержание.

Что говорится в указах Согласно первому указу «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовых товаров и поддержке транспортных расходов», подписанному 9 июня 2026 года, государство будет компенсировать хозяйствующим субъектам часть транспортных расходов при экспорте ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения. Размер будет определяться с учетом вида продукции, ее таможенной стоимости, страны назначения и способа перевозки. Кроме того, предусмотрено выделение транспортной поддержки на покрытие расходов по перевозке автомобильным транспортом ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике и поставляемой в другие регионы страны. Документ устанавливает, что государство будет компенсировать 70 процентов транспортных расходов в случаях, когда перевозка осуществляется железнодорожным, воздушным или морским транспортом, а также автомобильным транспортом, зарегистрированным в Азербайджане. Если же перевозка выполняется автомобилями, зарегистрированными за пределами страны, компенсация составит 50 процентов транспортных затрат. При этом размер поддержки будет рассчитываться с учетом таможенной стоимости товаров. Если перевозка осуществляется автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, максимальная сумма поддержки составит 15 процентов таможенной стоимости продукции. Для морских перевозок этот показатель установлен на уровне 5 процентов. Выплаты экспортной и внутренней транспортной поддержки будут производиться Министерством экономики после окончания соответствующего квартала на основании обращения экспортера либо продавца (грузоотправителя) за перевозки, осуществленные в течение данного периода.

Второй указ «О дополнительных мерах по поддержке экспорта по ненефтегазовым товарам», подписанный накануне, 16 июня, предусматривает субсидирование расходов, понесенных хозяйственными субъектами, производящими ненефтегазовую продукцию, при таможенном оформлении товаров. Согласно документу, экспортерам, относящимся к субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, будет компенсироваться часть расходов, связанных с таможенным оформлением товаров. Речь идет о возврате уплаченных таможенных сборов за счет средств госбюджета. Размер компенсации будет рассчитываться в зависимости от вида продукции и страны, в которую она поставляется. Перечень ненефтегазовой продукции, на которую будет распространяться данная мера поддержки, а также список стран назначения должны быть подготовлены Министерством экономики по согласованию с Минфином в течение трех месяцев. За этот же срок Минэкономики определит максимальный размер компенсации расходов на экспортное оформление по одной экспортной таможенной декларации. Почему именно сейчас? Как видно из краткого содержания указов, их цель — создание новых механизмов государственной поддержки хозяйствующих субъектов для расширения производства и экспорта конкурентоспособной ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения. Производство и экспорт ненефтегазовой продукции в Азербайджане в последние годы растут, однако доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта все еще не достигает желаемого уровня. Тенденцию в этой области можно увидеть на основе статистики за последние 10 лет.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, общий объем ненефтегазового экспорта в 2015 году составил всего 1 миллиарда 581 миллиона долларов. Общий объем экспорта составил 16 миллиардов 560 миллионов долларов. В 2016 году экспорт ненефтегазовой продукции сократился примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 1 миллиард 230 миллионов долларов. В 2017 году экспорт ненефтегазовой продукции снова увеличился (1 миллиард 538 миллионов долларов), достигнув примерно уровня 2015 года. В последующие годы темпы роста экспорта несырьевой продукции сохранялись. Например, в 2018 году было экспортировано несырьевой продукции на сумму в 1 миллиард 689 миллионов долларов. В 2019 году эта цифра приблизилась к 2 миллиардам долларов. Созданные государством механизмы стимулирования, несомненно, сыграли значительную роль в тенденции роста экспорта несырьевой продукции в этот период. Один из таких механизмов был предусмотрен указом президента Ильхама Алиева, подписанным в начале 2016 года, который предусматривал выплату из государственного бюджета экспортных субсидий в размере 3% от таможенной стоимости товаров хозяйствующим субъектам, экспортирующим несырьевую продукцию, в 2016-2020 годах. В период после 2020 года объем экспорта ненефтегазовой продукции начал расти более быстрыми темпами. В 2021 году его объем впервые превысил 2 миллиарда долларов и составил 2,7 миллиарда долларов, или на 47 процентов больше, чем в предыдущем году. В 2022 году страна экспортировала ненефтегазовой продукции на сумму в 3 миллиарда долларов. В 2023 году этот объем составил 3 миллиарда 356 миллионов долларов, в 2024 году был зафиксирован примерно такой же объем экспорта. Наконец, в 2025 году экспорт ненефтегазовой продукции превысил 3,6 миллиарда долларов. Общий объем экспорта составил 25 миллиардов долларов. Как показывают данные, за 10 лет экспорт ненефтегазовой продукции увеличился почти в 3 раза, однако его доля в общем объеме экспорта все еще не достигает желаемого уровня. Для полной переориентации необходимо дальнейшее увеличение производства и экспорта конкурентоспособных товаров в этом секторе.

Два основных фактора конкуренции Согласно законам экономики, конкурентоспособность формируется на основе двух основных факторов: цены и качества. Иными словами, предприятия должны производить более качественную продукцию по более низким ценам, чтобы оставаться конкурентоспособными на внутреннем или внешнем рынке. Последние указы, подписанные президентом Алиевым, направлены на поддержку отечественных предприятий, чтобы они не проигрывали конкуренцию по ценовому фактору. Фактически в первом указе, подписанном 9 июня, перечислены проблемы, препятствующие увеличению экспорта ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения. В документе отмечается, что развитие ненефтегазового сектора имеет особое значение с точки зрения укрепления экономической устойчивости страны, минимизации негативного воздействия на национальную экономику сложных геополитических процессов, протекающих в мире, разрывов глобальной цепочки поставок и нестабильности на внешних рынках, а также обеспечения стратегического экономического суверенитета страны. Там же подчеркивалось, что, несмотря на положительную динамику в ненефтегазовом секторе, возможности выхода отечественной продукции на зарубежные рынки, а также поставок товаров, произведенных в Нахчыванской автономной республике, в другие регионы Азербайджана по-прежнему остаются ограниченными. В преамбуле указа говорится, что одной из главных причин, мешающих полной реализации экспортного потенциала ненефтегазового сектора, а также доставке товаров из НАР в другие регионы страны с учетом ее нахождения в условиях блокады, являются высокие логистические издержки. Особенно остро эта проблема проявляется при выходе отечественной продукции на новые и альтернативные зарубежные рынки за пределами традиционных направлений экспорта. Существенные транспортные расходы заметно снижают конкурентоспособность экспортеров. Сложность логистических маршрутов и высокая доля затрат на дальние перевозки в себестоимости продукции препятствуют как товарной, так и географической диверсификации экспорта. В результате доля ненефтегазовой продукции в общем объеме экспорта остается ниже имеющегося потенциала.