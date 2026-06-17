В Азербайджане до 36° тепла

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Во второй половине дня в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25, местами до 27-30° тепла.