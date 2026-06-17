Задержан влиятельный российский бизнесмен

По данным журналистов, к Траберу пришли сотрудники Центрального аппарата ФСБ России, силовики обыскали загородный дом Трабера в Ленинградской области и офис. Причина, по которой проводятся обыски, неизвестна.

Илья Трабер в 1990-х годах контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал — крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. По данным издания, оперативно-следственные мероприятия также прошли у одного из партнеров Трабера.

«Фонтанка» пишет, что поводом для задержания Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко стало расследование убийства выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Как пишет издание, оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного почти шесть лет назад.

По данным СПАРК, на 17 июня Илья Трабер является совладельцем девяти действующих компаний. Среди них — «Приморский УПК», «Приморский универсальный терминал», «Приморск Инвест», «Балтийский метанол» и «Экологический флот». Кроме того, предпринимателю принадлежат доли в компаниях «Бюро цифровых проектов», «Интеллектуальные системы» и «ПКИ СПБ», а также по 100% в ООО «РЭСТ» и ООО «Сатур».