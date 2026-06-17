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Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом

Инара Рафикгызы
13:47 376

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в ранении учительницы бакинского лицея İdrak.

Как стало извечтно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Вугара Гулиева адвокат несовершеннолетнего Рашад Мирмехдизаде ходатайствовал о проведении судебного следствия в закрытом режиме. Это ходатайство также поддержал представитель учительницы, получившей огнестрельное ранение.

Затем адвокат Мирмехдизаде попросил освободить своего подзащитного из-под стражи. По словам адвоката, его подзащитный несовершеннолетний, а пострадавшая в результате инцидента учительница сама не настаивает на его наказании.

«Эксперт в своем заключении также указал, что ребенок не осознавал сути произошедшего. Да, это резонансное дело; хотя мы с этим не согласны, его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Был период, когда мой подзащитный оказался в психологическом вакууме. Вероятно, причиной этого стали интернет-игры. Разумеется, никто не оправдывает преступление, но еще раз повторяю: случившееся стало следствием внутренней пустоты, возникшей у ребенка. Считаю, что все перечисленные обстоятельства являются достаточным основанием для его перевода под домашний арест», — заявил адвокат.

Представитель потерпевшей стороны поддержал ходатайство и отметил, что не возражает против перевода школьника под домашний арест.

Однако суд отклонил оба ходатайства. Следующее судебное заседание назначено на 1 июля.

Напомним, инцидент произошел в феврале этого года в бакинском лицее «Идрак». Ученик 10-го класса А.Ш., взяв принадлежащее своему отцу охотничье ружье, пришел в школу, где учился, и выстрелил в 29-летнюю учительницу математики Шахлю Камилову. Несмотря на тяжелое ранение, врачам удалось спасти жизнь преподавателя. Позже она простила своего ученика. Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по статье 120.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений»).

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