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«Беспрецедентная выгода» Ирана от меморандума

14:09 1266

Подписание меморандума о взаимопонимании с США принесет Ирану «беспрецедентную выгоду», утверждает израильский телеканал N12.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании включает пять пунктов, касающихся значительных экономических выгод, которые получит Иран. Некоторые - немедленно, некоторые - в ходе переговоров, а некоторые - в момент заключения окончательного соглашения. В частности, по данным телеканала, выгода состоит в том, что морская блокада и санкции в отношении иранской нефтяной промышленности будут немедленно сняты, а замороженные иранские активы разморожены при условии достижения целей переговоров. Кроме того, все санкции в отношении Ирана будут сняты, создадут специальный фонд восстановления, если будет подписано окончательное соглашение, перечислил телеканал преимущества, на которые может рассчитывать Тегеран.

N12 также публикует 12 ключевых пунктов меморандума. В частности, по его данным, четыре из них относятся к иранской ядерной программе: «Иран подтвердит приверженность отказу от разработки и обретения ядерного оружия», «США и Иран обязуются решить вопрос утилизации иранских запасов обогащенного урана», а также «США и Иран обсудят вопрос обогащения урана и ядерные потребности Ирана», но «Иран будет сохранять статус-кво в своей ядерной программе до тех пор, пока продолжаются переговоры». Кроме того, «США снимут военно-морскую блокаду, не будут вводить новые санкции и не будут наращивать численность войск в регионе на время переговоров», а «Иран предпримет необходимые меры для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней», «Иран, США и их союзники прекратят боевые действия, в том числе в Ливане».

В отношении разблокировки иранских средств меморандум предусматривает, что «США обязуются предоставить замороженные иранские активы для использования после выполнения меморандума о взаимопонимании», пишет N12. Кроме того, по его данным, следующий пункт меморандума состоит в том, что «в случае достижения окончательного соглашения США выведут свои войска в течение 30 дней и снимут все санкции в отношении Ирана», а «любое окончательное соглашение будет включать план по созданию фонда в размере $300 млрд для восстановления Ирана». Документ также предусматривает, что «США предоставят Ирану временные послабления в санкционном режиме для продажи нефти на время переговоров», а «между Ираном и Оманом пройдут переговоры для определения договоренностей, касающихся судоходства и морских перевозок».

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