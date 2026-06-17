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Турки задержали «политтехнолога» ИГИЛ

14:15 783

Турецкая разведка MİT провела операцию против члена террористической группировки «ИГИЛ-Хорасан» Ахмета Казанджи, который под псевдонимом «Абу Убейда» занимался медийной и пропагандистской деятельностью организации.

По данным источников в сфере безопасности, он был доставлен в Турцию после задержания в приграничном районе.

Сообщается, что Казанджи ранее незаконно перебрался из Турции в афгано-пакистанский регион, где присоединился к «ИГИЛ-Хорасан». Разведка утверждает, что Казанджи планировал нелегально вернуться в Турцию для продолжения организационной работы и вербовки новых участников.

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