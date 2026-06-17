Нет худа без добра: Эмираты не хотят зависеть от Ормуза

Объединенные Арабские Эмираты работают над амбициозным планом, направленным на то, чтобы избавиться от зависимости от Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.
«Мы двигаемся к полной независимости от Ормузского пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он откроется, и мы надеемся, что это произойдет быстро, но мы не остановим реализацию нового плана», – заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани аль-Зейуди.
В основе нового плана ОАЭ лежит масштабное расширение восточных портов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных за пределами Ормуза – на побережье Оманского залива.
Аль-Зейуди также отметил, что ОАЭ построят по меньшей мере еще одну новую гавань на этом же побережье. Также предполагаются инвестиции в строительство новых трубопроводов, а также железнодорожных и автомобильных сетей, чтобы улучшить сообщение между восточными портами и нефтедобывающей/нефтеперерабатывающей инфраструктурой страны.
Страна изучает и другие варианты обеспечения экспорта нефтехимической продукции, СПГ и других энергетических продуктов, отметил аль-Зейуди.
Стоимость и сроки реализации проектов не раскрываются. Известно только то, что они находятся в стадии планирования.