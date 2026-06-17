Нет худа без добра: Эмираты не хотят зависеть от Ормуза

Объединенные Арабские Эмираты работают над амбициозным планом, направленным на то, чтобы избавиться от зависимости от Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы двигаемся к полной независимости от Ормузского пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он откроется, и мы надеемся, что это произойдет быстро, но мы не остановим реализацию нового плана», – заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани аль-Зейуди.