Премьер Канады увидел «изменившийся тон» Трампа

Президент США Дональд Трамп на саммите лидеров «Большой семерки» продемонстрировал «более реалистичное понимание» ситуации с Украиной. Об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил во время общения с журналистами в рамках саммита лидеров «Большой семерки» во французском городе Эвиан-ле-Бен.

По словам Карни, с учетом заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном наступает переломный момент, поскольку в дискуссиях об Украине наблюдается изменение позиции со стороны президента США Дональда Трампа. В частности, по мнению Карни, речь идет о более реалистичной позиции США в отношении ситуации на поле боя и возможного исхода войны, а также определенных потерь России.

«Смена тона в отношении Украины, переориентация на более реалистичные ожидания относительно того, к чему ведет эта война, а также позиция в отношении России – ужесточение санкций против России, способность оказывать дополнительную оборонную поддержку Украине – это также обсуждалось довольно подробно», – сообщил Карни.

Накануне Дональд Трамп призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения. Также Трамп заявил о возможности возобновления санкций на продажу российской нефти.