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Мадьяр расследует дело об украинском «золотом конвое»

14:39 812

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном управлении, Центре по борьбе с терроризмом и других органах по делу об украинском «золотом конвое».

«Генеральный прокурор должен незамедлительно рассмотреть этот вопрос», – написал он в социальной сети X.

Пятого марта 2026 года сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Венгрии задержали семерых украинских инкассаторов «Ощадбанка», которые перевозили из Вены в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. На следующий день инкассаторы вернулись в Украину, но автомобили, деньги и золото остались в Венгрии.

В Украине действия Венгрии назвали «беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета» и требовали вернуть деньги и золото, которые, как сообщалось, были оформлены в соответствии с международными правилами перевозок и действующими таможенными процедурами ЕС на основании соглашения с банком «Райффайзен».

Правительство Венгрии на тот момент еще возглавлял Виктор Орбан, который противодействовал ключевым решениям в ЕС по Украине из-за тесных связей с Москвой. Отношения между Будапештом и Киевом еще больше ухудшились после того, как Украина прекратила поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Несмотря на требования Киева, Будапешт при Орбане вернул только конфискованные автомобили. Деньги и золото Украина получила лишь после прихода к власти Мадьяра.

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