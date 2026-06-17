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Трагическая гибель дочери известного адвоката

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Инара Рафикгызы
15:01 1563

17-летняя дочь известного адвоката Фархада Мехтиева трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

«16 июня в 17:00 автомобиль марки Mercedes под управлением Парвиза Ахмедова совершил вынужденную остановку на трассе Баку-Губа из-за неисправности. Вместо того чтобы предпринять необходимые меры безопасности для своевременного предотвращения возможной аварии во время вынужденной остановки и в кратчайшие сроки убрать автомобиль с проезжей части, П.Ахмедов ограничился тем, что просто предупреждал других водителей жестами рук, полагая, что тем самым он выполнил свою обязанность.

В результате водитель мотоцикла, 17-летняя Захра Мехтизаде, двигавшаяся по полосе, где остановилось неисправное транспортное средство, не смогла вовремя оценить текущую обстановку и на скорости врезалась в автомобиль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, хотя З.Мехтизаде, управлявшая мотоциклом без водительских прав, была доставлена в больницу, спасти ее жизнь не удалось. По факту ведется следствие.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает водителей не выезжать в путь на неисправных транспортных средствах, правильно и своевременно выполнять обязанности, предусмотренные законодательством при вынужденной остановке, а наряду с этим призывает воздержаться от вождения лиц, не имеющих водительских прав, и не относиться безразлично к своей и чужой жизни и здоровью.

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