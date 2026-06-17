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Лувр выдохся

15:05 833

Новый директор крупнейшего музея мира Кристоф Лерибо впервые публично признал масштаб нынешних проблем Лувра. Выступая в Сенате, он заявил: «Можно сказать без обиняков: несмотря на всю красоту и величие, несмотря на ежедневную самоотверженность сотрудников, Лувр выдохся».

По словам Лерибо, приведенным AFP, инженерные системы и оборудование музея подошли к концу своего жизненного цикла. «Мы стоим на перепутье, чрезвычайных проблем становится все больше, и перед нами стена, требующая инвестиций», — заявил он. Среди ближайших задач — ремонт одного из крыльев музея, ради которого придется переместить более 10 тыс. экспонатов.

Ограбление 19 октября, пропажа драгоценностей французской короны, выявило то, о чем специалисты говорили давно: музей серьезно отстает в модернизации систем безопасности. Это признали и прежний директор Лоранс де Кар, и депутаты, и сенаторы, которые после ограбления назвали состояние пунктов наблюдения «удручающим».

Лерибо заверил сенаторов, что намерен «обеими руками взяться за решение этих срочных проблем». С января 2027 года должна заработать новая система видеонаблюдения по периметру музея, а уже в октябре откроется новый центр управления безопасностью. Пока же, признал директор, пришлось в экстренном порядке установить дополнительные камеры в наиболее уязвимых местах. По словам Лерибо, «рана от кражи и травма последующих месяцев до сих пор очень остро ощущаются в музее». Координировать реформу охраны будет бывший комиссар полиции Оливье Гупиль, до недавнего времени отвечавший за безопасность парижского транспорта.

Кристоф Лерибо вновь подтвердил необходимость реализации проекта «Новый Ренессанс Лувра», стоимость которого превышает миллиард евро. После ограбления этот проект из амбициозной программы модернизации окончательно превратился в насущную необходимость.

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