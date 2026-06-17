Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»

На встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане Трамп заявил, что ситуация в стратегически важном регионе должна нормализоваться в кратчайшие сроки. «Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп назвал «неокончательным» меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписание которого планируется в пятницу: «Это не окончательная [сделка]. Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы продолжим в них стрелять и сбрасывать бомбы на их головы». «Если он (меморандум) мне не понравится, если они не будут слушаться, мы снова начнем сбрасывать на них бомбы. Потому что они не слушались 47 лет», - добавил Трамп.

Также Трамп сказал, что сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей по урегулированию конфликта США с Ираном не соответствуют действительности. «Это неправда. ...Мы не инвестируем, и у нас нет фонда», - сказал Трамп журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. Трансляцию вел Белый дом.

Ранее о создании инвестфонда сообщало агентство Reuters. По его информации, рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, при этом более половины этой суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов.