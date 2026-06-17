USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»

15:20 585

Ормузский пролив будет «полностью» открыт в ближайшие день-два, заявил президент США Дональд Трамп.

На встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане Трамп заявил, что ситуация в стратегически важном регионе должна нормализоваться в кратчайшие сроки. «Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп назвал «неокончательным» меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписание которого планируется в пятницу: «Это не окончательная [сделка]. Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы продолжим в них стрелять и сбрасывать бомбы на их головы». «Если он (меморандум) мне не понравится, если они не будут слушаться, мы снова начнем сбрасывать на них бомбы. Потому что они не слушались 47 лет», - добавил Трамп. 

Также Трамп сказал, что сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей по урегулированию конфликта США с Ираном не соответствуют действительности. «Это неправда. ...Мы не инвестируем, и у нас нет фонда», - сказал Трамп журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. Трансляцию вел Белый дом.

Ранее о создании инвестфонда сообщало агентство Reuters. По его информации, рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, при этом более половины этой суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов. 

TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов
TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов
16:03 69
Баку снял с экспортеров гирю. Поплывут или утонут?
Баку снял с экспортеров гирю. Поплывут или утонут? наш комментарий
13:17 2435
Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»
Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»
15:20 586
Удачный жребий для «Сабаха» в Лиге чемпионов и «Карабаха» в Лиге Европы
Удачный жребий для «Сабаха» в Лиге чемпионов и «Карабаха» в Лиге Европы обновлено 15:09
15:09 2434
Трагическая гибель дочери известного адвоката
Трагическая гибель дочери известного адвоката видео
15:01 1567
Турки задержали «политтехнолога» ИГИЛ
Турки задержали «политтехнолога» ИГИЛ
14:15 790
«Беспрецедентная выгода» Ирана от меморандума
«Беспрецедентная выгода» Ирана от меморандума
14:09 1273
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 1456
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 5135
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 1004
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 1617

ЭТО ВАЖНО

TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов
TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов
16:03 69
Баку снял с экспортеров гирю. Поплывут или утонут?
Баку снял с экспортеров гирю. Поплывут или утонут? наш комментарий
13:17 2435
Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»
Трамп: Ормуз «полностью» откроют. А если Иран не будет «слушаться», «сбросим на них бомбы»
15:20 586
Удачный жребий для «Сабаха» в Лиге чемпионов и «Карабаха» в Лиге Европы
Удачный жребий для «Сабаха» в Лиге чемпионов и «Карабаха» в Лиге Европы обновлено 15:09
15:09 2434
Трагическая гибель дочери известного адвоката
Трагическая гибель дочери известного адвоката видео
15:01 1567
Турки задержали «политтехнолога» ИГИЛ
Турки задержали «политтехнолога» ИГИЛ
14:15 790
«Беспрецедентная выгода» Ирана от меморандума
«Беспрецедентная выгода» Ирана от меморандума
14:09 1273
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
Обвиняемый в ранении учительницы подросток перед судом
13:47 1456
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
10:55 5135
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Атаки на Сумскую область и Запорожье: есть погибший и пострадавшие ФОТО; обновлено 13:19
13:19 1004
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
Девлет Бахчели о «Маршруте Трампа»: «Это Туранский коридор…»
12:52 1617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться