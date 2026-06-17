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Американцы использовали Grok в ударах по Ирану

Wired
15:30 566

Пентагон использовал инструмент искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, в нанесении ударов по Ирану. Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на свидетельство главного директора по цифровым технологиям и ИИ военного ведомства Кэмерона Стэнли.

По его словам, Grok уже используется в рамках проекта Maven Smart Systems (MSS), программы США по наведению целей с помощью ИИ, которая первоначально работала на основе модели Claude компании Anthropic. Стэнли высоко оценил технологию Маска и «значительно возросшую оперативную эффективность, ставшую возможной благодаря модели управления Grok». Интеллектуальные системы MSS «позволили американским войскам применить более 2 тыс. боеприпасов по 2 тыс. различным целям в течение 96 часов во время операции «Эпическая ярость», говорится в заявлении Стэнли. 

Как сообщалось ранее, Пентагон разрешил применять в своих секретных системах чат-бот Grok. По словам источников, он используется в засекреченных сферах, связанных с разведывательной информацией, разработкой вооружений и проведением боевых операций. Прежде ведомство разрешало использовать в этих системах только ИИ-модель Claude. Однако в марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус «угрозы цепочкам поставок», фактически порвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта «во всех законных целях». Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).

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