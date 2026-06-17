Стокгольмский трибунал отказал Карапетяну

«Стокгольмский арбитражный трибунал решением от 16 июня полностью удовлетворил ключевое ходатайство Армении о разделении производства по арбитражному делу «Liormand Holdings Limited и Карапетяны против Армении». Армения представила аргументы, обосновывающие отсутствие юрисдикции арбитражного суда для рассмотрения данного дела», - заявили в правительстве.

Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ходатайство правительства Армении по делу о национализации компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей российскому миллардеру Самвелу Карапетяну, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Одним из существенных аргументов Армении является то, что Карапетяны не соответствуют требованиям понятия «инвестор», закрепленного в соответствующем международном соглашении, а также нарушили требования статьи 9(2) данного соглашения», - заявили в правительстве Армении.

Отмечается, что это решение позволяет международному трибуналу рассмотреть вопросы юрисдикции на гораздо более ранней стадии и полностью отклонить все требования, предъявленные к Армении.

В январе Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил ходатайство Самвела Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации компании «Электрические сети Армении» (ЭСА). Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

В мае временный управляющий компанией Романос Петросян заявил, что правительство Армении инициирует процесс признания акций ЗАО «Электрические сети Армении» первостепенным общественным интересом и их отчуждения в пользу государства.