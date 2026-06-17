TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана ОАО «ТуранБанк» и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), являющаяся подразделением по работе с частным сектором Группы Исламского банка развития, подписали декларацию о намерениях по привлечению средств в размере 15 млн долларов США в целях поддержки проектов частного сектора в Азербайджане.

Церемония подписания состоялась на открытии Бизнес-форума частного сектора, организованного в рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития. Декларация была подписана исполняющим обязанности исполнительного директора ICD др. Халидом Халафаллахом и председателем Правления ОАО TuranBank Орханом Гараевым.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), действующих в стране. Обладая сильным опытом в сфере финансирования микро-, малого и среднего бизнеса и широкой сетью обслуживания, TuranBank обеспечит эффективную и оперативную доставку этих ресурсов предпринимателям посредством своей существующей инфраструктуры. Данный проект не только удовлетворит финансовые потребности малых предприятий, но и внесет важный вклад в развитие сектора МСП и повышение доступности финансирования в нашей стране. Для справки отметим, что сотрудничество между ТуранБанк и ICD продолжается с 2008 года. Данный Меморандум является ярким примером дальнейшего углубления многолетнего надежного сотрудничества между сторонами.