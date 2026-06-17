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TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора на 15 млн долларов

16:03 71

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана ОАО «ТуранБанк» и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), являющаяся подразделением по работе с частным сектором Группы Исламского банка развития, подписали декларацию о намерениях по привлечению средств в размере 15 млн долларов США в целях поддержки проектов частного сектора в Азербайджане.

Церемония подписания состоялась на открытии Бизнес-форума частного сектора, организованного в рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития. Декларация была подписана исполняющим обязанности исполнительного директора ICD др. Халидом Халафаллахом и председателем Правления ОАО TuranBank Орханом Гараевым.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), действующих в стране. Обладая сильным опытом в сфере финансирования микро-, малого и среднего бизнеса и широкой сетью обслуживания, TuranBank обеспечит эффективную и оперативную доставку этих ресурсов предпринимателям посредством своей существующей инфраструктуры. Данный проект не только удовлетворит финансовые потребности малых предприятий, но и внесет важный вклад в развитие сектора МСП и повышение доступности финансирования в нашей стране.

Для справки отметим, что сотрудничество между ТуранБанк и ICD продолжается с 2008 года. Данный Меморандум является ярким примером дальнейшего углубления многолетнего надежного сотрудничества между сторонами.

Об ОАО «ТуранБанк» 

ОАО «ТуранБанк» было основано в 1992 году и признано одной из самых стабильных и надежных структур, действующих в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время ТуранБанк, функционирующий с 22 точками обслуживания по всей стране, демонстрирует устойчивое развитие за 34 года своей деятельности. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности.

Для получения дополнительной информации: www.turanbank.az

Об ICD 

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) - это многоцелевой финансовый институт, входящий в Группу Исламского банка развития. Основная миссия корпорации заключается в содействии развитию частного сектора в странах-членах и поддержке экономического роста посредством финансовых инструментов, соответствующих принципам исламского шариата.

ICD также оказывает консультационные услуги правительствам и частным организациям, поощряя создание, расширение и модернизацию частных предприятий.

ICD имеет следующие международные рейтинги: Moody’s – A2, S&P – A, Fitch – A+.

Для контактов:

Набиль Эль-Алами — Руководитель департамента коммуникаций и корпоративного маркетинга

Электронная почта: [email protected]

Веб-сайт: www.icd-ps.org

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